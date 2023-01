Schianto fra 6 auto sulla Roma-Civitavecchia | un morto e 4 feriti

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ancora una notte di sangue sulle strade del litoraleno, dove, a causa di un incidente – la cui dinamica è ancora da accertare – che ha visto coinvolte 6, una persona è deceduta e altre quattro sono rimaste ferite. Due sono in condizioni gravi. Il sinistro è avvenuto sull’strada A12, all’altezza del chilometro 27, tra gli svincoli di Cerveteri e Torrimpietra in direzione. Sul posto le forze dell’ordine, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a estrarre dalle lamiere diverse persone.vicenda indagano gli agenti della Polizia, impegnati nei rilevamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Notizia in aggiornamento