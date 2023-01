Scene di nudo | non solo ' Romeo e Giulietta' I casi in cui gli attori ricordano le riprese come un trauma

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il caso di Hussey e Whitey, protagonisti di '' di Franco Zeffirelli, non è l'unico in cui protagonisti ...

055firenze

Il caso di Hussey e Whitey, protagonisti di 'Romeo e Giulietta' di Franco Zeffirelli, non è l'unico in cui protagonisti ..."Sfruttati perdi". Dopo 50 anni la causa a Romeo e Giulietta Gli attori di 'Romeo e Giulietta' fanno causa per scene di nudo, Pippo Zeffirelli: 'Franco contro la pornografia' Disperato, (poco) erotico, stop. Su Paramount + è sbarcato "Ti mangio il cuore", il chiacchieratissimo film che ha visto l'esordio sul grande schermo di Elodie. Già presentato al Festival del Cinema d ...Per l'esordiente Giordana Marengo girare la scena di nudo in La vita bugiarda degli adulti è stato tutt'altro che ...