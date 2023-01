Sassuolo | calciomercato e guida al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di domenica 8 gennaio 2023) La stagione 2022/23 prosegue dopo la sosta Mondiale e la redazione di 11contro11 vi fornisce le news e i consigli suldel, utile anche in ottica. Il, dopo la buona stagione dello scorso anno, era pronto in questa annata a qualificarsi per le coppe europee. Anche la conferma sulla panchina di Alessio Dionisi era un segno di continuità importante. Ma le importanti cessioni del mercato estivo hanno penalizzato in modo eccessivo la squadra neroverde. Infatti le partenze di Scamacca e Raspadori hanno indebolito notevolmente il reparto offensivo. Anche il lungo infortunio del totem Berardi ha tolto il miglior giocatore al. La squadra se vuole fare il salto di qualità deve rafforzare la rosa senza vendere i pezzi più pregiati. In questo senso le voci di ...