(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA - Le notizie delle scomparse di Gianlucae Sinisahanno scosso tutto il mondo del calcio, italiano e non solo. La lunga eco dell'addio del campione della Nazionale , una ...

Corriere dello Sport

... Sampdoria , Lazio e Inter ) hanno toccato nel profondo tutti: e la commozione ha colpito anche il tecnico della Lazio Maurizio, apparso visibilmentee in lacrime sulla panchina dell'...Accompagnata da un lungo eapplauso, si è sollevata anche una maglia della 'sua' Lazio e ... Presenti il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, Maurizio, Vincenzo Montella e Renzo ... Sarri commosso prima di Lazio-Empoli: lacrime in panchina per Vialli e Mihajlovic