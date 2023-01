Sanremo | arrivano anche Al Bano e Ranieri | trio di superospiti con Morandi

Corriere della Sera

I tre artisti si esibiranno insieme all'Ariston, per la prima volta nella storia del Festival, mercoledì 8 febbraio, come ha spiegato il direttore artistico di73. Anche nella storia della ...ROMA - A un mese dall'inizio del Festival di, e dopo l'annuncio dei cantanti in gara,i nomi dei primi superospiti. Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi si esibiranno insieme mercoledì 8 febbraio sul palco del Teatro ... Festival di Sanremo: arrivano Al Bano e Ranieri con Gianni Morandi Al Bano, Massimo Rainieri e Gianni Morandi insieme sul palco dell’Ariston mercoledì 8 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus intervenendo al Tg1. «Il guaio — ha scherzato — è che ho detto a tutti che sara ...I commercianti festeggiano la scomparsa di tamponi e mascherine. La speranza: strade piene di vita per una settimana. “Serve libertà dopo due anni di ...