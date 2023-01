Sanremo 2023 | Amadeus svela tre super ospiti | Mai accaduto prima

A un mese daAmadeus non sta più nella pelle e, di settimana in settimana, regala qualche succosa anticipazione al suo numerosissimo pubblico. Va delineandosi il cast della nuova edizione del Festival ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Non solo Gianni Morandi. Il co - conduttore del Festival disarà affiancato sul palco dell'Ariston da due illustri colleghi mercoledì 8 febbraio, Al Bano e Massimo Ranieri, per una serata che omaggerà la grande canzone italiana. Ad annunciarlo, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Al Bano e Massimo Ranieri si uniranno a Gianni Morandi: ospiti speciali per la seconda serata dell'8 febbraio al Festival di Sanremo 2023 ...