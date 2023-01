Sanremo 2023 | Al Bano | Ranieri e Morandi super ospiti della seconda serata

(Di domenica 8 gennaio 2023) (Adnkronos) – Al, Massimoe Giannidel festival dial via il prossimo 7 febbraio. “Saranno tutti e tre insieme, mercoledì 8 febbraio, mai accaduto prima”, ha annunciato Amadeus al Tg1. Dunque Ale Massimosi aggiungono al cast dicongià presente nella veste di coconduttore. I tre artisti si esibiranno insieme all’Ariston, per la prima volta nella storia del Festival. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi saranno i superospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, in programma il prossimo 8 febbraio sul palco dell'Ariston. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Amadeus al Tg1 delle 13.30 a poco più di un mese dall'inizio del 73esimo Festival. Lo ha annunciato Amadeus, scherzando al telegiornale: 'Ho fatto un guaio: ho detto a ognuno di loro che sarebbe stato l'unico superospite della serata'