Samsung Galaxy S23 | tagli di memoria e colorazioni

Leggi su optimagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023) IS23 stanno per essere presentati ed è cosa normale che in Rete le indiscrezioni che li riguardino siano sempre di più. Il prossimo top di gamma dovrebbe essere lanciato con 8GB di RAM e 128/256GB di storage interno per quanto riguarda la versione base, e con 8GB di RAM e 256/512GB dinel modello Plus (in questo caso si parla della configurazione intermedia, il giusto compromesso tra il primo ed il terzo modello). IlS23 Ultra, invece, arriverà probabilmente in tre configurazioni: 8/256, 12/512GB e 12GB/1TB. Ciascuno di questi quattro modelli sarà reso disponibile nelleBotanic Green, Misty Lilac, Phantom Black e Cotton Flower, a cui se ne aggiungeranno poi altre tre. Parliamo di nuance cromatiche speciali, disponibili in edizione ...