Sampodia-Napoli 0-2 | Elmas | “Tre punti importanti Rigore? Ero sicuro di segnare”

(Di domenica 8 gennaio 2023) “Non era facile venire qui dopo la sconfitta contro l’Inter. Sono tre. Abbiamo lottato su tutti i palloni”. Così Eljifè intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 2-0 del suoal Ferraris contro la Sampdoria. “Mi sono sentito di calciare io il, erodi sognare – ha aggiunto il macedone -. Da mezzala, Spalletti mi chiede le stesse cose che chiede a Zielinski. Dove mi mette va bene, io gioco per aiutare la squadra. Darò sempre tutto finché sarò qui, anche se dovesse mettermi in porta. L’esultanza facendo il gesto dell’arciere? Scherzo sempre con Simeone su questo”. SportFace.

Napoli torna alla vittoria battendo la Sampdoria a Marassi. A breve le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti. "Non dovevamo dimostrare niente a ...Reazione d’orgoglio del Napoli, che si lascia alle spalle la sconfitta di San Siro (0-1 con l’Inter al rientro dopo la lunga sosta per il Mondiale) ed espugna il Marassi di Genova battendo per 2-0 la ...