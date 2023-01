Sampdoria | Stankovic | 'Non commento gli episodi | con questo atteggiamento io ci credo'

La squadra di Spalletti si impone 2 - 0 a Marassi con lagrazie ai gol di Osimhen ed ... Mentresceglie Murilo e Murru ai fianchi del neo acquisto Nuytinck. In avanti Verre dietro al ...GENOVA - Ladiosipterà quest'oggi al Ferraris il Napoli di Spalletti per la diciassettesima giornata di Serie A. Il club blucerchiato ha voluto omaggiare con una maglia speciale la memoria di ...SERIE A – Nel giorno in cui il Ferraris rende omaggio alla memoria di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, il Napoli dimentica il ko contro l’Inter e trova il p ...Audero para un rigore a Politano, ma poi la sblocca Osimhen. Blucerchiati in dieci per il rosso diretto a Rincon, nel finale il rigore di Elmas che chiude ...