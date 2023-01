Sampdoria | «Orgoglioso della prestazione Salvezza? Ci credo»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 gennaio 2023) Dejan Stankovic ha parlato dopo la sconfitta casalinga per 0-2contro il Napoli. I dettagli Di seguito le parole di Dejan Stankovic, allenatore, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli. PAROLE – «È stata una partita tosta, l’abbiamo preparata bene fino al gol non eravamo inferiori. Sapevamo contro chi giocavamo, il Napoli è completo e gioca un bel calcio. Voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi, nonostante la sconfitta. Ovviamente in dieci uomini è stato tutto più complicato». L'articolo proviene da Calcio News 24.