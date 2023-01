Sampdoria-Napoli | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 8 gennaio 2023) Prosegue la diciassettesima giornata diA, partita nella giornata di ieri con ben tre incontri. Tra i match in programma quest’oggi anche, sfida tra due squadre ai poli opposti della classifica. La squadra di Spalletti guarda tutti dall’alto al basso grazie ai 41 punti collezionati, ma è chiamata a vincere per allontanare il pressing delle inseguitrici. Gli azzurri proveranno ad approfittare del mezzo passo falso dell’Inter contro il Monza e a scacciare nuovamente la Juventus a -7. Inoltre, i partenopei, vorranno sfruttare il turno sulla carta complicato per il principale antagonista, il Milan, impegnato contro la Roma. La squadra di Stankovic, invece, è in cerca di continuità ed è alla caccia di un risultato positivo per smuovere la classifica. I blucerchiati, infatti, stazionano al terzultimo posto con 9 punti, ...