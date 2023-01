Sampdoria-Napoli | Politano sbaglia il rigore | para Audero e poi palo VIDEO

Al Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A trae ...Commenta per primoè scontro fondamentale in chiave salvezza da un lato e scudetto dall'altro. E Calciomercato.com vi racconta LIVE gli episodi da moviola più discussi. Arbitra il signor Rosario ...La Sampdoria ospita il Napoli in un clima di grande commozione per la morte di Gianluca Vialli, preceduta di pochi giorni da quella di Sinisa Mihajlovic. L'accesso alla Sud è diventato un memoriale, f ...(1) Official SSC Napoli su Twitter: “ I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Dall’altro lato il Napoli di Spalletti, ch ...