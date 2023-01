Sampdoria-Napoli | le formazioni ufficiali Elmas e Kvaratskhelia titolari Dove vederla in tv e streaming

(Di domenica 8 gennaio 2023). Spalletti vuole cancellare il k.o. contro l’Inter e ripartire nella diciassettesima giornata di Serie A. Il, dopo il primo ko stagionale contro l‘Inter, vuole ripartire con il successo nel match contro lain programma alle 18:00. Spalletti ha confermato che ci saranno almeno 3-4 cambi nella formazione delper il prossimo match. MarioRui sostituirà Olivera e Lozano prenderà il posto di Politano. Rrahmani avrà il turno di riposo e Juan Jesus avrà la possibilità di giocare con Kim e Di Lorenzo a destra. In mediana, è probabile che Ndombele giochi dall’inizio al posto di Zielinski (o Anguissa). In attacco, Osimhen esaranno confermati (con il secondo in netto vantaggio su ...

(3 - 5 - 2): Audero, Murru, Nuytinck, Murillo; Leris, Vieira, Verre, Rincon, Augello; Gabbiadini, Lammers(4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, ...non sarà una partita come le altre . Si tratterà infatti della prima dei blucerchiati in casa senza due giocatori che hanno scritto la storia del club: Vialli e Mihajlovic. #...Dalla sconfitta contro l'Inter "abbiamo imparato che potevamo avere ancora 8 punti di vantaggio in classifica e invece ora ne abbiamo solo 5. Una sconfitta ci può stare ma la verità è che ci girano le ...Arrivano le scelte di Stankovic per la partita tra Sampdoria e Napoli, il tecnico serbo punta su Verre: la formazione ufficiale.