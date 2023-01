Sampdoria-Napoli in tv e streaming | dove vederla

(Di domenica 8 gennaio 2023) I blucerchiati di Stankovic sfidano in casa i partenopei capolisti di Spalletti nella 17ª giornata di Serie A:vedereIlcapolista di Luciano Spalletti fa visita alladi Dejan Stankovic nella 17ª giornata della Serie A 2022/2023. I blucerchiati sono terzultimi in classifica con 9 punti, mentre i partenopei comandano la graduatoria a quota 41 con 5 lunghezze di vantaggio sulla Juventus.: la partita si giocherà domenica 8 gennaio 2023 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova con fischio d’inizio alle ore 18.00. A dirigere la gara sarà il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. La partitasarà trasmessa in esclusiva in diretta ...

(3 - 5 - 2): Audero, Murru, Nuytinck, Murillo; Leris, Vieira, Verre, Rincon, Augello; Gabbiadini, Lammers(4 - 3 - 3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, ...