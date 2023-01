Sampdoria-Napoli | i blucerchiati alla ricerca di punti pesanti Il Ferraris sarà caldissimo

...00 Modena - Civitanova 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 15:00 Lazio - Empoli 15:00 Spezia - Lecce 18:0020:45 Milan - Roma CALCIO - AMICHEVOLI 18:00 Islanda - ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito Le probabili formazioni di(3 - 4 - 1 - 2) : Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; ...Quella di oggi tra Sampdoria e Napoli sarà una gara importante per il prosieguo della stagione per entrambe le squadre, che seppur per obiettivi diversi sono alla ricerca di punti pesanti. Come ...Due bandiere blucerchiate sono state appena ammainate tra le lacrime e il Napoli si presenta a Marassi oggi pomeriggio (ore 18) proprio per affrontare la Sampdoria, in 90’ che si annunciano complicati ...