Sampdoria-Napoli | Elmas per Zielinski | Juan Jesus per Rrahmani | gioca Mario Rui

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 8 gennaio 2023), formazioni ufficiali Queste le scelte di Spalletti percon gli azzurri che tornano in campo dopo la sconfitta in casa dell’Inter e l’ottava vittoria consecutiva della Juventus che si è portata a meno quattro. Meret, Di Lorenzo, Minjae,Rui, Anguissa, Lobotka,, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Il georgiano confermato, bravo Spalletti che ignora le tante, troppe critiche I NOSTRI 11: Meret, Di Lorenzo, Minjae,Rui, Anguissa, Lobotka,, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.#Samp#ForzaSempre pic.twitter.com/rclLnuajzn — Official SSC(@ssc) January 8, ...