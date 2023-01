Sampdoria Napoli 0-2 LIVE | Elmas raddoppia | Audero spiazzato

(Di domenica 8 gennaio 2023) Al Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

Commenta per primo Ilall'intervallo della sfida contro laha scelto di sostituire il difensore coreano Kim Minjae. Spalletti al suo posto ha scelto di mandare in campo Rrhamani fermando il suo leader ...Al Ferraris, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A trae ... Kim uscito al 45' di Sampdoria-Napoli: cosa è successo Le nuove priorità dell’Inter di Inzaghi post-Monza. OCCHIO AL CALENDARIO – Non è un ultimatum ma deve essere un avviso Ma ad agire non deve essere solo la Associazione Italiana Arbitri. E si torna, ...Nikita Contini sembra ormai a un passo dal ritorno al Napoli, il club blucerchiato quindi è alla ricerca di un nuovo secondo portiere. Si tratta di Martin Turk, giovane portiere classe '03 del Parma.