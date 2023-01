Sampdoria | il toccante omaggio a Mihajlovic e Vialli sulla maglia FOTO

(Di domenica 8 gennaio 2023)-Napoli non sarà una partita come le altre. Si tratterà infatti della prima dei blucerchiati in casa senza due giocatori...

ilGiornale.it

Gianluca l'abbiamo seguito assieme a Roberto dai tempi della, l'abbiamo visto ... l'ex compagno di squadra Gianlcua Pessotto ha letto un messaggio moltodavanti ad un pubblico ...Tutto nel segno di Vialli , ricordato in unmomento prepartita in cui, oltre al minuto di ... Lazio - Empoli e Spezia - Lecce (15.00),- Napoli (18.00) e Milan - Roma (20.45)... "Tu sei meglio di Pelé". La toccante lettera della Samp a Vialli Cesare Cremonini con un toccante post sul proprio profilo Instagram ha voluto ricordare Gianluca Vialli. Parole deliziose del cantante ...Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto pubblicare una lettera toccante per ricordare Gianluca Vialli Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha voluto pubblicare una lettera toccante per ...