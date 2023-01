Sampdoria | il commovente saluto a Vialli tra striscioni e sciarpe

La Gazzetta dello Sport

Presente una gigantografia in curva, oltre che unmessaggio sui tabelloni dell'Olimpico -... Il ricordo della società biancoceleste sarà seguito dall'omaggio che laha preparato per ...Tanti i messaggi, i mazzi di fiore, le sciarpe e le maglie (anche della) lasciate dagli ... Per il Daily Mail la carriera di Vialli può essere riassunta "nell'abbracciocon Roberto ... La commovente lettera della Sampdoria: "Gianluca, sei stato il nostro eroe" Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato l’attuale situazione della Sampdoria di Dejan Stankovic Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha commentato l’attuale situazione della Sampdoria ...Coppa Italia Primavera 2022/23: data e orario del match tra Sampdoria e Monza, valido per gli ottavi di finale La Lega Serie A ha comunicato date e orari degli ottavi di finale della Coppa Italia Prim ...