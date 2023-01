Samp-Napoli | MOVIOLA LIVE | dubbi sul rigore su Anguissa! Kvaratskhelia protesta Rincon rosso anche col Var

Virgilio Sport

La maglia verrà indossata oggi, domenica 8 gennaio, nella partita tra Sampdoria edelle 18. I giocatori blucerchiati sono scesi in campo durante il riscaldamento con la maglia numero 9 , un ...si accende immediatamente, e piovono polemiche già al secondo minuto per un rigore concesso aldopo intervento del Var. Manca una manciata di secondi al 3' di gioco quando ... Sampdoria - Napoli 0-1 LIVE - Serie A. La diretta della partita SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic. A disposizione: Contini, Ravaglia ...Sia la Sampdoria, che i blues, contro il Napoli e il Manchester City hanno scelto di scendere in campo per il riscaldamento pre-partita proprio con quel numero. In particolare, sul dorso della divisa ...