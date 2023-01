Salvini sugli scontri fra ultras di Napoli e Roma | 'Mai più allo stadio | paghino'

Tag24

Matteotornasci dopo più di 5 anni insieme a Francesca Verdini . Insieme alla coppia a Cortina c'è anche Mirta , la figlia del ministro delle Infrastrutture che a 10 anni è già una ......chiediamo una rimodulazione delle tariffe e invitiamo a non gravare in modo drammaticoutenti"... di Confartigianato Trasporto, nel corso della quale abbiamo significato al Ministrola ... Governo, Salvini sulla giustizia: "A gennaio nuove iniziative in Cdm" 'Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, presenzierà domani alle 15 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura ad Agrigento dal prefetto Maria Rita Cocci ...Pd, Terzo polo e Sinistra italiana contro le decisioni del governo sugli sbarchi. I dem: "Politiche della peggior destra". Bonaccini: "Il ...