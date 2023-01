Salto con gli sci femminile | Opseth si impone in gara-2 a Sapporo A punti le sorelle Malsiner

Leggi su oasport

(Di domenica 8 gennaio 2023) Siljesi conferma un’ottima interprete dei trampolini di grandi dimensioni e vince-2 sul Large Hill di, denominato ?kurayama, centrando il quarto successo individuale della carriera ed il terzo stagionale nella Coppa del Mondodicon gli sci 2022-2023. La norvegese ha costruito il suo trionfo nella prima serie, con unfantastico di 135.5 metri che le ha consentito di guadagnarepreziosi in vista di una seconda serie in cui si è ben difesa, conservando praticamente tutto il margine accumulato in precedenza. Completano il podio la slovena Ema Klinec, seconda a 4.8dalla vincitrice, e l’austriaca Eva Pinkelnig, terza a 6.4. Quarta piazza per la tedesca Katharina Althaus, incapace ...