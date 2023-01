Salto con gli sci | Coppa del Mondo 2022 2023 | Opseth vince gara-2 | Jessica e Lara Malsiner nelle 25

(Di domenica 8 gennaio 2023) Siljeha vinto la secondadella tappa giapponese di Sapporo dideldicon gli femminile. La norvegese, che ieri si era piazzata quarta in-1, ha vinto totalizzando un punteggio di 232.1 e con un discreto margine sulle inseguitrici.. Alle sue spalle la slovena Ema Klinec con 227.3 e la leader della generale Eva Pinkelnig con 225.7. Quarta posizione per la vincitrice di ieri Katharina Althaus. Buona prestazione anche per le due sorelle, entrambe a punti.riesce ad ottenere lo stesso piazzamento di ieri, è 22esima con un totale di 152.0,è 25esima totalizzando 140.5. SportFace.

OA Sport

