Salernitana - Torino | l' intervallo dura 25 minuti | il motivo è incredibile

Niente Var a Salerno per l'avvio di secondo tempo della sfida dell'Arechi tra. L'arbitro Colombo, prima del fischio di avvio della ripresa, ha chiamato i due capitani e li ha avvertiti che c'era un guasto al monitor che permette al direttore di gara di ...SALERNO - Dopo un buon primo tempo, deciso dalla rete di Sanabria, la sfida trasi è bloccata all'intervallo, durato più di 25 minuti . Il secondo tempo è infatti iniziato con un grande ritardo e una decisione clamorosa . Salernitana-Torino, Radonjic e non Miranchuk dal 1’: Juric spiega perché 47' SUBITO SALERNITANA! Spunto di Bonazzoli per Dia, che salta un avversario con uno stop a rientrare e calcia, non impremendo la giusta forza alla sfera, bloccata da Milinkovic-Savici 46' Salernitana ...SECONDO TEMPO 25' Non ce la fa Lazaro, deve entrare Rodriguez. 24' Si riprende a giocare dopo un minuto. 23' Durissimo Bronn su Lazaro a centrocampo, anche qui ci starebbe ...