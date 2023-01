Salernitana | subito titolare Hans Nicolussi-Caviglia

TUTTO mercato WEB

Davide Nicola scegliedi schierare Hans Nicolussi Caviglia: il valdostano è appena arrivato alladal Sud Tirol Hans Nicolussi Caviglia ha avuto un paio di giorni per adattarsi a Salerno prima che Nicola ...Per il tecnico della"quella di domani sarà una partita molto interessante perché ... Nicolussi Caviglia si è messoa disposizione della squadra, ha dimostrato di essere molto ... Salernitana-Torino, le formazioni ufficiali: Nicolussi Caviglia subito titolare. Sanabria dal 1' Le formazioni ufficiali scelte da Nicola e Juric per Salernitana-Torino, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A ...Nicolussi Caviglia subito titolare in Salernitana Torino: per lui è derby. Importante chance per il centrocampista valdostano Dopo essere arrivato dal Sudtirol, Hans Nicolussi Caviglia è stato schiera ...