Salernitana | Nicola | «Stiamo lavorando per il tridente»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 gennaio 2023), le parole di Davide: «Sono contento per Nicolussi, si vede che ha un percorso alle spalle» Davideha parlato a Sky Sport dopo il pareggio della. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Nel primo tempo non abbiamo fatto bene per diversi motivi, ho visto una pressione poco individuale e di squadra per fronteggiare una squadra così fisica come il Torino. In questi quattro giorni abbiamo cercato di lavorare sui duelli, sul riposizionamento veloce, ma ci sono caratteristiche di alcuni calciatori che devono ancora calarsi definitivamente in questo campionato. Nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco, abbiamo aumentato la pressione e ho visto una buona gara.anche su altri sistemi di gioco, perché se l’aiuto del ...