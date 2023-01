Sacchi | “Milan | ecco come si batte la Roma E lo scudetto è possibile”

(Di domenica 8 gennaio 2023) Arrigo, ex allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista di, gara in programma stasera alle 20.45

...del 2 - 1 definitivo e ilperse la partita. Essendo - quello di Monza - Inter - un caso simile per dinamiche, le sensazioni del day after fanno ipotizzare uno stop importante anche per. ...... con Inzaghi che va su tutte le furie davanti ai microfoni e punta il dito contro l'arbitro, ... Se non prima della partenza per l'Arabia Saudita, subito dopo il derby di Supercoppa con ili ...I tifosi dell'Inter si scagliano furiosi contro Arrigo Sacchi. Le dichiarazioni dell'ex tecnico del Milan scatenano un polverone sui social."Una squadra prevalentemente tattica, la Roma, contro un collettivo, il Milan. Se i rossoneri dimostrano di essere davvero un collettivo organizzato, avranno sempre più uomini nella ...