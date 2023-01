Russia-Ucraina | tregua finita La denuncia di Mosca | «Missili da Kiev su due centrali elettriche»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Due persone sarebbero rimaste sotto le macerie generate da un attacco ucraino alla centrale elettrica di Starobeshevskaya, nell’autoproclamata Repubblica di Donetsk. Lo riferisce l’agenzia di stampa nazionale russa Tass. Secondo esponenti del territorio filorusso,avrebbe colpito il villaggio di Novy Svet grazie a sistemi lanciarazzi multipli con cui avrebbe bombardato la zona, comprese parti della centrale, per sei volte. «I servizi di emergenza tanno lavorando per ripristinare la zona e pulire le macerie. Si presume che almeno due persone si trovino sotto i detriti», fanno sapere le autorità del Donetsk. L’agenzia stampa russa rende noto che l’avrebbe preso di mira anche la città di Zugres, dove si trova un’altra centrale elettrica. L’offensiva, però, sarebbe stata respinta dalla. La...

Roma, 8 gen. (Adnkronos/dpa) – La guerra ha creato in Ucraina un campo minato di 250.000 chilometri quadrati. Lo afferma il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. "Attualmente è il più grande campo minato del mondo", ha detto all'agenzia. L'area minata, secondo Shmyhal, equivale a oltre il 40% della superficie totale dell'Ucraina. Le aree residenziali dei civili sono state le più colpite: "la Russia sta prendendo di mira le infrastrutture in aree densamente popolate".