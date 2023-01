Russia | 600 ucraini uccisi in rappresaglia per l' attacco di Makiivka

(Di domenica 8 gennaio 2023) 08 gen 14:29 Svezia: "Non possiamo soddisfare le richieste turche sulla Nato" La Turchia, che per mesi ha bloccato le richieste di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, ha avanzato richieste che ...

la Repubblica

08 gen 14:15ucraini uccisi in rappresaglia per Makiivka Durante un'operazione di rappresaglia per il bombardamento ucraino di Makiivka, le forze armate russe hanno ucciso oltre......ucciso più dimilitari ucraini a Kramatorsk Le forze armate russe hanno 'ucciso più di... ai tempi di Pratica di Mare', ha aggiunto Tajani, secondo cui lacredeva in una 'guerra lampo', ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Mosca, rappresaglia a ... (ANSA) - ROMA, 08 GEN - Le forze armate russe hanno "ucciso più di 600 militari ucraini in un massiccio attacco missilistico" su basi temporanee" a Kramatorsk: lo ha detto il portavoce del ministero d ...Rappresaglia russa a Kramatorsk in risposta alla strage di soldati russi a Makiivka. Secondo i russi sarebbero stati uccisi oltre 600 militari di Kiev. Il ...