Ronaldo | l’appello degli attivisti | «Denunci le violazioni dei diritti umani in Arabia»

(Di domenica 8 gennaio 2023) Le parole dell’attivista Al-Hathloul: «usi la sua voce perare ledeiinSaudita» L’attivista per il rispetto deiinSaudita, Lina Al-Hathloul, in una intervista al Daily Mirror, ha parlato del trasferimento di Cristianonel paese saudita. Di seguito le sue parole. «Cristianopuò pensare di non avere nulla a che fare con la politica, ma fa parte della macchina delle pubbliche relazioni. Deve utilizzare la sua voce per una causa giusta: chiedere la liberazione dei prigionieri e la fine della disparità di genere e delle esecuzioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

Le parole dell'attivista Al - Hathloul: "usi la sua voce per denunciare le violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita"'attivista per il rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita, Lina Al - Hathloul, in una intervista al ...'organizzazione internazionale ha infatti pubblicato un, ... "Cristianonon dovrebbe permettere che la sua fama e il ... L'appello di Amnesty Inetrnational: "Cristiano Ronaldo a Riad parli dei diritti violati"