Ronaldo in Arabia non potrebbe vivere con Georgina | ma spunta la deroga

Corriere dello Sport

Le parole dell'attivista Al - Hathloul: "usi la sua voce per denunciare le violazioni dei diritti umani inSaudita" L'attivista per il rispetto dei diritti umani inSaudita, Lina Al - Hathloul, in una intervista al ...... in Riyadh, Kingdom of Saudi, 3rd of January 2023 Ingaggiareporta sempre delle conseguenze , lo sa la Juve, lo ha confermato il Manchester e se ne sta accorgendo anche l'... Cristiano Ronaldo, arriva la legge ad personam per Georgina: follia in Arabia Saudita. Cosa è successo Aboubakar non ci sta a lasciare la squadra per far spazio a Ronaldo e lancia una stoccata al diretto interessato: «Messi è più forte» ...Le parole dell’attivista Al-Hathloul: «Ronaldo usi la sua voce per denunciare le violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita» L’attivista per il rispetto dei diritti umani in Arabia Saudita, Lina A ...