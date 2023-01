Ronaldo-Al Nassr | c’è attesa per il debutto | ecco quando sarà

(Di domenica 8 gennaio 2023) Ildi Cristianoall’Aldovrà essere rimandato ancora qualche settimana, il portoghese ha dovuto attendere la rescissione di un compagno per la regola degli stranieri Ildi Cristianoall’Aldovrà essere rimandato ancora qualche settimana, il portoghese ha dovuto attendere la rescissione di un compagno per la regola degli stranieri. Con l’arrivo dell’ex United erano 9, ma dopo l’addio di Aboubakar sono tornati 8 e di nuovo dentro le regole. Orapuò debuttare, ma la partita da segnare sul calendarioil 22 gennaio contro l’Ettifaq. Lo riporta l’ANSA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Secondo Footmercato , l' Al è interessato ad Eden Hazard . Il belga è destinato lasciare il Real Madrid e potrebbe raggiungere CR7 in Arabia.