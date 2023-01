Romeo e Giulietta | perché gli attori hanno denunciato 50 anni dopo e le parole del figlio del regista

alfemminile.com

Il caso di Hussey e Whitey, protagonisti di '' di Franco Zeffirelli, non è l'unico in cui protagonisti ...Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del regista e presidente della Fondazione omonima, risponde a Olivia Hussey e Leonard Whiting (protagonisti del film del 1968) che hanno citato in giudizio la ... Chi ha paura di Romeo e Giulietta Il perché non crediamo alle denunce (con spiegone) Gli ultimi che ti aspetteresti di trovare nella sala d’aspetto di un avvocato sono proprio loro, Romeo e Giulietta. E non solo per la ragione – banale, trascurabile – che si tratta di personaggi immag ...Lunedì 9 gennaio il regista al Donizetti con «Il berretto a sonagli» di Pirandello: «Metà in italiano e metà in siciliano. Il pasticcio che ne è venuto fuori ha avuto un ottimo riscontro» ...