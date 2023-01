Romeo e Giulietta nella bufera | gli attori 70enni fanno causa per 500 milioni

(Di domenica 8 gennaio 2023)è un film di Franco Zeffirelli girato a fine anni ’60 e uscito al cinema esattamente l’8 ottobre del 1968. Un capolavoro che conquistò la critica, vinse due Oscar (per la fotografia e per i costumi), due Golden Globe (ai dueprotagonisti come miglior debutto) e due David di Donatello (sempre ai dueprotagonisti). Oggi però è tornato prepotentemente sulle prime pagine di tutti i giornali perché i dueprotagonisti, Leonard Whiting e Olivia Hussey, hanno fatto unamilionaria alla Paramount. Quando Leonard e Olivia vestirono i panni diavevano rispettivamente 16 e 17 anni e oggi, a distanza di 54 anni, hanno deciso insieme di fareper danni psicologici e disagi ...

Corriere della Sera

"Alla festa di" è lo spettacolo di Benedetto Sicca ed Emanuele D'Errico da William Shakespeare che debutta nel Teatro Sannazaro di Napoli venerdì 13 gennaio. In scena Francesco Aricò, Clara ...... tutti i suoi nudi sul grande schermo GUARDA GLI SCATTI Miriam Leone, fascino e sensualità GUARDA GLI SCATTI '' di Zeffirelli, gli attori fanno causa a Paramount per scene nudo ... Gli attori di «Romeo e Giulietta»: «Zeffirelli ci ricattò per farci girare scene di nudo» Gli ultimi che ti aspetteresti di trovare nella sala d’aspetto di un avvocato sono proprio loro, Romeo e Giulietta. E non solo per la ragione – banale, trascurabile – che si tratta di personaggi immag ...Annuncio vendita Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 CV TCT Veloce usata del 2020 a Alessandria nella sezione Auto usate di Automoto.it ...