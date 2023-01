Romeo e Giulietta nella bufera | gli attori 70enni fanno causa per 500 milioni

(Di domenica 8 gennaio 2023)è un film di Franco Zeffirelli girato a fine anni ’60 e uscito al cinema esattamente l’8 ottobre del 1968. Un capolavoro che conquistò la critica, vinse due Oscar (per la fotografia e per i costumi), due Golden Globe (ai dueprotagonisti come miglior debutto) e due David di Donatello (sempre ai dueprotagonisti). Oggi però è tornato prepotentemente sulle prime pagine di tutti i giornali perché i dueprotagonisti, Leonard Whiting e Olivia Hussey, hanno fatto unamilionaria alla Paramount. Quando Leonard e Olivia vestirono i panni diavevano rispettivamente 16 e 17 anni e oggi, a distanza di 54 anni, hanno deciso insieme di fareper danni psicologici e disagi ...

alfemminile.com

Nuova Alfanon è al momento uno di quei modelli previsti nei piani di rilancio di Alfache il gruppo Stellantis ha già approvato e finanziato da qui al 2027. Questi infatti dopo Tonale ...Il caso di Hussey e Whitey, protagonisti di '' di Franco Zeffirelli, non è l'unico in cui protagonisti ... Chi ha paura di Romeo e Giulietta Il perché non crediamo alle denunce (con spiegone) Nuova Alfa Romeo Giulietta non è al momento uno di quei modelli previsti nei piani di rilancio di Alfa Romeo che il gruppo Stellantis ha già approvato e finanziato da qui al 2027. Questi infatti dopo ...Santa Monica, California, Olivia Hussey e Leonard Withing, gli attori britannici che da adolescenti furono le star del 'Romeo e Giulietta' di Franco Zeffirelli, hanno fatto causa al gigante Paramount ...