Roma | Torre Maura lancia il premio per i padroni dei cani zozzoni | “Cacca d’Oro” per chi non raccoglie le deiezioni

(Di domenica 8 gennaio 2023)e ladeisparsa sui marciapiedi: una moda tutta nostrana di questa Città, tra la disperazione di residenti e soprattutto quartieri capitolini. Una moda su cui il quartiere diha voluto giocare,ndo il” per queidi quattro zampe che non raccolgono lene. Lo hanno pubblicizzato, ovviamente scherzosamente, con un cartello posizionato nei pressi di un centro abitato della zona.combatte con l’ironia idiI residenti hanno deciso di combattere il problema con l’ironia, con un fantasioso grande ...

RomaToday

Quarto uomo Matteo Gualtieri di Asti, mentre in postazione Var agirà Marco Guida diAnnunziata. Francesco Forneau di1 è stato invece selezionato come AVar. Cronaca della partita con ...... non ha particolari problemi di formazione ed approccia il derby didel Greco con l'obiettivo ... assistente numero due; Fabrizio PACELLA della sezione di2, quarto ufficiale. FORMAZIONI ... "Vaccino uguale morte", "Medici assassini": le scritte no vax a Roma Roma e la cacca dei cani sparsa sui marciapiedi: una moda tutta nostrana di questa Città, tra la disperazione di residenti e soprattutto quartieri capitolini. Una moda su cui il quartiere di Torre ...Agemina Edizioni, 2015 - Portoferraio, isola d'Elba, 5 aprile 1879, giunge un prigioniero politico destinato al Bagno Penale della Linguella. È Giovanni Passannante.