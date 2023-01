Roma | rimonta pazzesca nel finale Abraham riprende il Milan | Napoli campione d' inverno

Sky Sport

Lasfrutta il suo punto forte, le palle inattive, per segnare due gol: prima Ibanez buca Tatarusanu di testa, poi al 93' il portiere romeno salva su Matic ma non può nulla sul secondo tentativo ...In Toscana si capirà se laè possibile o se la vittoria contro il Sassuolo è stata solo una ...- La Lazio non riscatta la brutta figura di qualche giorno fa e si fa rimontare dall'Empoli: ... Milan-Roma 2-2, gol e highlights: rimonta giallorossa, Abraham pareggia al 93' Finale thrilling a San Siro tra Milan e Roma in uno dei posticipi della diciassettesima giornata della Serie A 2022-2023 di calcio maschile. Lo score conclusivo è di 2-2, con i rossoneri che hanno spr ...Quando può avere campo si fa sempre rimontare o stoppare sul nascere. Spesso davvero troppo facilmente. Abraham 6,5: paradossalmente tra i migliori della Roma. Lotta tantissimo, corre, tiene qualche ...