Roma | Mancini e Ibanez saltano la Fiorentina

RomaNews

2023 - 01 - 08 19:44:14 La formazione ufficiale della(3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio;, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. 2023 - 01 - ...Tegola per José Mourinho in vista del prossimo impegno della suacontro la Fiorentina. Gianluca, infatti, è stato ammonito sul finire del primo tempo contro il Milan, e per questo motivo verrà squalificato e non giocherà contro i viola. Il motivo Era ... Roma, ammonito Mancini per proteste: salterà la gara contro la Fiorentina 93' PAREGGIO DELLA ROMA!!! Giallorossi in gol ancora su calcio piazzato: cross di Dybala dalla destra, colpo di testa di Matic, respinta di Tatarusanu e Abraham insacca a porta ...Anche il difensore brasiliano ammonito durante il match con il Milan. Salta la Fiorentina Oltre a Gianluca Mancini, anche Roger Ibanez è stato ammonito durante Milan-Roma. Il brasiliano, che era diffi ...