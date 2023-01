Roma | la difesa balla lontana dall'Olimpico Il dato che preoccupa verso il Milan

LAROMA24

... 'Negato il diritto alla' Secondo la Bbc, non si tratterebbe del primo caso di suicidio dopo ... Iran, da Berlino a Londra fino a: manifestazioni in 80 città del mondo a sostegno delle ...Il Milan ha vinto tre delle quattro sfide più recenti giocate in casa contro lain Serie A (1N), tanti successi quanti quelli che aveva ottenuto nelle 12 sfide interne precedenti (2N, 7P). I ... Roma, difesa da record in Serie A: 15 partite su 16 con massimo una rete subita. Giallorossi primi anche per minor numero di expected goals concessi agli avversari Milan-Roma, in scena a San Siro, è il big match di questa giornata della Serie A: ecco come vedere la partita in diretta streaming.PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.