Roma | Karsdorp è ancora fuori dai convocati

fuori dalla lista dei convocati. E' la seconda volta consecutiva dopo il Bologna che, nonostante sia l'unica alternativa di ruolo a Celik, Mourinho lo ha praticamente messo fuori rosa (benché ...... le probabili di Milan -Mourinho rilancia l'attaccante inglese Abraham al posto di Zaniolo ...ancora fuori dai convocati. Pioli conferma l'11 milanista vittorioso a Salerno, con Brahim ...La Juventus punterebbe Rick Karsdorp come obiettivo di calciomercato: la Roma, però, non vorrebbe svendere l'olandese ...Ancora soltanto voci sull’olandese: Juventus e Ajax monitorano la situazione Karsdorp fuori dalla lista dei convocati per la seconda volta consecutiva dopo il Bologna. Mourinho lo ha praticamente mess ...