Agenzia ANSA

... decine di profughi ucraini hanno partecipato a undi beneficenza organizzato a Trastevere, a, dalla Comunita' di Sant'Egidio, che li ha accolti sin dall'inizio del conflitto. L'...Sono questi alcuni dei temi che Giorgia Meloni , presidente del Consiglio, affronta domani 9 gennaio - all'ora dia Palazzo Chigi - con la presidente della Commissione europea, Ursula Von ... Roma, il pranzo di beneficenza organizzato per i profughi ucraini a Trastevere - Lazio Al termine della preghiera organizzata nella Basilica di Santa Maria in Trastevere in occasione del Natale Ortodosso, decine di profughi ...In occasione del Natale ortodosso è stato organizzato a Roma, dalla comunità di Sant'Egidio insieme con Acea, un pranzo di Natale a cui hanno partecipato alcuni dei profughi fuggiti dall'Ucraina e ora ...