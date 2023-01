Roma | il corteo dei manifestanti contro il regime iraniano

Repubblica TV

Ile' terminato davanti all'ambasciata iraniana a. Immagini di Alessandra Magliaro 8 gennaio 2023I manifestanti si sono radunati a Piazza della Repubblica, da cui è previsto un. Video di Gabriel Bernard ... Iraniani in piazza a Roma contro il regime, il corteo per le vittime della repressione 'Donna, vita, liberta''. 'Liberta' per l'Iran'. Sono alcuni dei cori intonati dai partecipanti alla manifestazione organizzata a Roma contro ...Continuano, intanto, le manifestazioni nel Paese. Numerose persone sono scese in piazza domenica in varie città, da Teheran a Karaj, urlando slogan contro le Guardie rivoluzionarie ...