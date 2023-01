Rivoluzione Juventus | un titolare perde il posto | spazio al baby fenomeno

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 8 gennaio 2023) Lapotrebbe subire una vera e propriaper quanto riguarda un ruolo fondamentale; andiamo a vedere di cosa si tratta. Il 2023 dellaè iniziato con una vittoria fondamentale; l’uno a zero sul campo della Cremonese, infatti, permette ai bianconeri di avvicinarsi al primodi un Napoli sconfitto nel big match di San Siro. Il cammino, per la conquista dello scudetto, è piuttosto lungo con i ragazzi di Allegri obbligati a non sbagliare visto il terreno perso nei primi mesi della stagione. Se da un lato la squadra deve concentrarsi sul campo, dall’altro la società sta cercando un modo per rinforzare la rosa di Allegri; per quanto riguarda il mercato, però, sembra poterci essere una piccola. Non è da escludere, infatti, che lapossa ...