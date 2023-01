Risultati classifica Serie A | il Napoli vince contro la Sampdoria

PadovaOggi

... comunque sconfitto in casa nell'ultima di andata di regular season dalla L84 dell'ex Turmena (tripletta nel clamoroso 2 - 5 di Cercola) fra la seconda inOlimpus Roma (battuta in ...MILANO - Momentaneamente superato al secondo posto delladella Serie A dalla Juventus, che ha sconfitto ieri di misura tra le mura amiche l'...a quattro partite la striscia di... Serie D, girone C: risultati e classifica del 18°turno Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Anche la SSCNapoli ha voluto omaggiare le memorie di Vialli e Mihajlovic. TuttoNapoli.net Anche la SSCNapoli ha voluto omaggiare le memorie di Vialli e Mihajlovic. Prima di Sampdoria-Napoli la squadra ...