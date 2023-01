Riparte la contrattazione nella Pa | l’11 gennaio incontro sull’Istruzione

(Di domenica 8 gennaio 2023) ROMA – E’ previsto all’Aran il prossimo mercoledì 11uncon i sindacati per chiudere sulla parte normativa del contratto Istruzione. Si tratta del completamento del contratto nazionale 2019-2021. A seguire sarà la volta della dirigenza medici e delle funzioni centrali. Sicosì per ladel pubblico impiego. L’anno 2022 si è intanto concluso con la firma dell’accordo economico 2019-2021 del comparto Istruzione e ricerca. “E’ stato un anno importante per ladel pubblico impiego – sottolinea Antonio Naddeo, presidente dell’Aran-Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni – Infatti si sono chiusi tutti i contratti relativi al personale non dirigente. Per le funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici), ...

Agenzia ANSA

Dopo lo stop per le festività di fine anno, sicon il rinnovo del contratto scuola. Per l'11 gennaio è previsto un incontro con i sindacati ... 'È stato un anno importante per la...Sicosì per ladel pubblico impiego. L'anno 2022 si è intanto concluso con la firma dell'accordo economico 2019 - 2021 del comparto Istruzione e ricerca. "E' stato un anno ... Riparte la contrattazione nella P.a,l'11 incontro Istruzione Dopo lo stop per le festività di fine anno, si riparte con il rinnovo del contratto scuola. Per l'11 gennaio è previsto un incontro con i sindacati per chiudere sulla parte normativa del contratto Ist ...E' previsto all'Aran il prossimo mercoledì 11 gennaio un incontro con i sindacati per chiudere sulla parte normativa del contratto Istruzione. Si tratta del completamento del contratto nazionale 2019- ...