Alto Adige

Sicosì per ladel pubblico impiego. L'anno 2022 si è intanto concluso con la firma dell'accordo economico 2019 - 2021 del comparto Istruzione e ricerca. "E' stato un anno ...Pensioni: siil 19. Altro tema centrale resta quello delle pensioni rispetto al quale il ... In Italia lacollettiva di qualità ha dato nel tempo risposte adeguate. Questa può ... Riparte la contrattazione nella P.a,l'11 incontro Istruzione E' previsto all'Aran il prossimo mercoledì 11 gennaio un incontro con i sindacati per chiudere sulla parte normativa del contratto Istruzione. Si tratta del completamento del contratto nazionale 2019- ...Sbloccati incentivi per medici del servizio sanitario: 1 milione e 204 mila euro per il 2021. La disponibilità proviene da una legge del 2017: la certezza degli importi per l’anno scorso si è però avu ...