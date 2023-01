Ridley Scott sta lavorando per il secondo capitolo del Gladiatore

Leggi su tpi

(Di domenica 8 gennaio 2023) Il2 sarà realtà. Ventitré anni dopo aver raccontato l’epopea di Massimo Decimo Meridio,è pronto a tornare sul set per l’attesissimo sequel per la Paramount de film, uscito del 2000 e vincitore di 5 premi oscar (e 12 candidature).quanto riportato da Deadline, il regista è già al lavoro per trovare il nuovo protagonista. Il favorito sarebbe Paul Mescal, l’attore candidato agli Emmy nel 2020 per Normal People e reduce dal successo di Aftersun. Pur essendo protagonista del film, il 26enne irlandese non raccoglierebbe esattamente il testimone di Russell Crowe, che per quel ruolo vinse la statuetta. Il film sarà infatti un sequel ambientato dopo la morte di Massimo e Mescal avrebbe il ruolo di Lucius, figlio di Lucilla (Connie Nielsen), a sua volta figlia dell’imperatore Marco Aurelio ...