Riccardo Fogli | silenzio rotto dopo la presunta bestemmia al GF Vip | “Ecco la mia verità”

(Di domenica 8 gennaio 2023)haillaal Grande Fratello Vip. Ospite di Silvia Toffanin durante la nuova puntata di Verissimo, il cantante ha svelato la sualaal GF Vip Sono stato male, io non hoto al Grande Fratello Vip. Avevo annullato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ControCopertina

'Ho accettato le regole del Grande Fratello Vip e sono pronto a chiedere scusa a chiunque abbia pensato che abbia detto una cosa blasfema . Io, però, non l'ho detta'. A 'Verissimo'parla per la prima volta dell' espulsione dal reality show di Canale 5, sottolineando di aver molto sofferto per l'accaduto . Leggi Anche Valentina Persia sul compagno scomparso: 'È una ...ha rotto il silenzio dopo la presunta bestemmia al Grande Fratello Vip . Ospite di Silvia Toffanin durante la nuova puntata di Verissimo , il cantante ha svelato la sua verità.... Karin Trentini, chi è la moglie di Riccardo Fogli Età, lavoro e figli La conduttrice del rotocalco dà un prezioso consiglio al cantante che è stato espulso in tempo record dal Grande Fratello Vip ...Nella lunga intervista con Silvia Toffanin ha raccontato tanto di sé: i suoi amori, il suo lavoro e soprattutto la musica. Riccardo Fogli ha spiegato che pur non… Leggi ...