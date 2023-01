Riccardo Fogli sconsolato | “Io non ho bestemmiato | chiediamo il Var al GF VIP”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 8 gennaio 2023) Per la prima volta in tv, dopo la squalifica record al Grande Fratello VIP 7. Si è preso il suo tempo e oggi nello studio di Silvia Toffanin ha raccontato quella che è la sua versione dei fatti su come sono andate le cose. Non ci sta a passare per unre: “Io che sono stato un chierichetto fino a quando sono diventato troppo alto, io che ho comprato un convento, vivo in chiesa, sono amico del parroco“. Il cantante è deluso e amareggiato per come sono andate le cose: non ci sta a passare per unre. E lo ribadisce anche nella puntata di Verissimo in onda l’8 gennaio 2023: “Io non ho”.spiega: “Io so che ho firmato un regolamento, se il Grande Fratello dice che c’è stata una bestemmia io lo accetto, se mi ...